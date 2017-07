Bei dem schweren Busunglück auf der A9 in Bayern hat es nach Polizeiangaben vermutlich 18 Tote gegeben.

Die 18 vermissten Personen dürften wohl in dem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen sein, erklärte das Polizeipräsidium Oberfranken. Bei dem Unfall seien 30 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen befänden sich in Lebensgefahr. Bei den Businsassen habe es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen gehandelt. Ihr Fahrzeug war heute früh auf einen Sattelzug geprallt und vollständig ausgebrannt. Am Unfallort nahe Münchberg sind Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Die A9 bleibt voraussichtlich den gesamten Tag gesperrt.



Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich bestürzt. Die Anteilnahme der Bundesregierung gelte den Opfern und ihren Angehörigen. Bundesverkehrsminister Dobrindt und Bayerns Innenminister Herrmann brachen zu der Unfallstelle auf, um sich ein Bild von der Lage zu machen.