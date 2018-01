Bei dem Busunglück in Peru sind nach neuen Angaben insgesamt 52 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilten die Rettungskräfte zum Abschluss ihrer Arbeiten an dem Küstenabschnitt rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima mit. Ein Lastwagenfahrer hatte am Dienstag auf einer kurvigen Straße die Kontrolle verloren und war mit seinem Fahrzeug mit dem Bus zusammengestoßen. Dieser stürzte fast einhundert Meter in die Tiefe und blieb am Strand liegen, ein Stück lag im Wasser.

