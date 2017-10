Die drei bei einem Busunfall in der Türkei tödlich verunglückten Deutschen stammen aus Nordrhein-Westfalen.

Es handele sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Ruhrgebiet, wie ein Sprecher des Landesinnenministeriums in Düsseldorf mitteilte. Der Bus war an der südlichen Mittelmeerküste auf einer Autobahn bei Antalya verunglückt. Laut der Nachrichtenagentur DHA wurden elf weitere Deutsche bei dem Unfall verletzt. Einer von ihnen befinde sich in kritischem Zustand.



Der Fahrer des Minibusses hatte die Touristen am Flughafen abgeholt, um sie in die Ferienregion Manavgat zu bringen. Er habe im Regen die Kontrolle über den Bus verloren und sei auf einer Verkehrsinsel gegen eine Palme geprallt.