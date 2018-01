Im Prozess um den Anschlag auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund hat der Angeklagte die Tat gestanden.

Entsprechend äußerte sich der 28-Jährige vor dem Landgericht in Dortmund. Zugleich bestritt er jegliche Tötungsabsicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord in 28 Fällen vor. Der Mann soll im vergangenen April am Straßenrand mehrere Sprengsätze gezündet haben, als der BVB-Bus an der Stelle vorbeifuhr. Durch die Explosion wurden ein Spieler sowie ein Motorrad-Polizist verletzt. Aus Sicht der Anklage handelte der Täter aus Habgier. Er soll wenige Tage vor dem Anschlag mit gut 44.000 Euro auf fallende Aktienkurse des BVB gewettet haben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.