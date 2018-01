Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund werden heute die ersten prominenten Zeugen erwartet.

Das Dortmunder Schwurgericht will die Spieler Marc Bartra und Pierre-Emerick Aubameyang vernehmen. Bartra war bei dem Attentat im April 2017 schwer verletzt worden.



Angeklagt ist der 28-jährige Sergej W. wegen Mordversuchs in 28 Fällen. Sergej W. hat gestanden, drei selbst gebaute Splitterbomben gezündet zu haben, als der Mannschaftsbus des BVB im April 2017 am Teamhotel abfuhr. Er beharrt jedoch darauf, dass er niemanden habe töten oder schwer verletzen wollen.

