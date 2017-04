Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat der CDU-Innenexperte Schuster die Arbeit der Polizei gelobt.

Es sei gut, dass nicht jede Information sofort zu Markte getragen werde, sagte Schuster im Deutschlandfunk. Er forderte eine bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Die Menschen erwarteten nun einen starken Staat. In Deutschland einen Fußballverein anzugreifen, gehe unter die Haut. Dies sei auch Absicht der Täter, meinte der CDU-Politiker.



Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Die Behörde will sich in Kürze zu den polizeilichen Untersuchungen äußern. Die Ermittler gehen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft aus. Medien berichten von zwei Bekennerschreiben. Eines habe einen islamistischen Hintergrund, das andere habe einen Bezug in die Antifaschisten-Szene. Die Echtheit des Schreiben werde derzeit überprüft.



Gestern Abend waren kurz nach Abfahrt des BVB-Busses zum Stadion drei Sprengsätze detoniert. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt. Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen den AS Monaco soll heute Abend nachgeholt werden. Dabei will die Polizei mit mehr Einsatzkräften für Sicherheit sorgen.