Bundesinnenminister de Maizière hat einen Tag nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mehr Anstrengungen im Anti-Terror-Kampf versprochen.

Er war beim Champions-League-Nachholspiel des BVB gegen den AS Monaco in Dortmund anwesend und sprach vor einer Geste der Solidarität. Das freiheitliche Leben in Deutschland müsse geschützt werden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem terroristischen Hintergrund des Sprengstoffanschlags aus und ermittelt in alle Richtungen. Es sei bislang nicht erwiesen, dass die Tat islamistisch motiviert sei. Ein 25-Jähriger Iraker ist in Gewahrsam. Er soll Kontakt zur Terrormiliz IS haben.



Die beiden Champions-League-Viertelfinal-Begegnungen des Abends standen unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Dortmund verlor 2 zu 3 gegen Monaco, Bayern München unterlag Real Madrid mit 1 zu 2.