Der nach dem Anschlag auf Borussia Dortmund festgenommene Iraker hat offenbar nichts mit der Tat zu tun.

Zwar beantragte der Generalbundesanwalt Haftbefehl gegen den 26-Jährigen. Allerdings erklärten die Strafverfolger zugleich, dass es bislang keine Belege dafür gebe, dass der Mann an dem Anschlag beteiligt gewesen sei. Weiter hieß es, es werde in alle Richtungen ermittelt.



Nach Angaben des Generalbundesanwalts wird der Iraker verdächtigt, in seinem Heimatland ein Kommandant der IS-Miliz gewesen zu sein. Mit einer Einheit von etwa zehn Personen soll er dort Entführungen, Erpressungen und Anschläge vorbereitet haben. Im März 2015 sei er in die Türkei ausgereist und von dort Anfang 2016 nach Deutschland gekommen.



Über den Haftbefehl soll ein Richter am Bundesgerichtshof noch heute entscheiden. Der Mann war gestern im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB vorläufig festgenommen worden.