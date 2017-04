Die Bundesanwaltschaft hat nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund Haftbefehl gegen den gestern festgenommenen Iraker beantragt.

Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, ist der 25-Jährige dringend verdächtig, in seinem Heimatland Mitglied der Terrormiliz IS gewesen zu sein. Dort soll er das Kommando über eine Einheit von zehn Personen gehabt haben, deren Aufgabe es gewesen sei, Entführungen, Erpressungen und auch Tötungen vorzubereiten. Der Beschuldigte soll im März 2015 in die Türkei ausgereist und von dort aus Anfang 2016 nach Deutschland gekommen sein.



Weiterhin unklar ist, ob er auch an dem Anschlag in Dortmund beteiligt war. Die Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge bislang keinen Beleg dafür. Der Mann soll noch heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.