Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sind die Hintergründe der Tat weiter unklar.

Der Verdacht gegen einen zweiten Mann, der im Fokus der Ermittler stand, hat sich nicht erhärtet. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass er in die Tat verwickelt sei, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Bei der Person handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus dem Kreis Unna. Zuvor hatte es geheißen, auch der Verdacht gegen einen 26-jährigen Iraker habe sich nicht bestätigt. Hier fehlten ebenfalls Beweise, dass er etwas mit dem Anschlag in Dortmund zu tun habe. Gegen ihn wurde jedoch Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung beantragt. Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen IS-Kämpfer handeln.