Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sind die Hintergründe der Tat weiter unklar.

Zwar beantragte der Generalbundesanwalt Haftbefehl gegen den festgenommenen Iraker. Allerdings erklärten die Strafverfolger zugleich, bislang gebe es keinen Beweis, dass der 26-Jährige an dem Attentat beteiligt gewesen sei. Der Haftbefehl wurde wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beantragt. Er soll in seinem Heimatland ein Kommandant der Terrormiliz IS gewesen sein. Auch der Verdacht gegen einen zweiten Mann, der im Fokus der Ermittler stand, hat sich nicht erhärtet. Bei der Person handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus dem Kreis Unna. Die Behörden ermitteln nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter gewaltbereite Fußballfans seien. Er fügte hinzu, die Täter seien nicht gefasst und hätten weitere Anschläge angekündigt. Das nehme man sehr ernst.