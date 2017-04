Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

Das berichten mehrere Medien. Zudem ermittele das Bundeskriminalamt. Die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus. In der Nähe des Tatorts wurde ein Bekennerschreiben gefunden, dessen Echtheit überprüft wird. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR, WDR sowie der Deutschen Presse Agentur wird darin unter anderem auf den Anschlag vom Berliner Weihnachtsmarkt Bezug genommen.



Kurz nach der Abfahrt des BVB-Busses zum Stadion waren gestern abend drei Sprengsätze detoniert. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde verletzt, ebenso ein Polizist. Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen den AS Monaco soll heute nachgeholt werden. Dabei will die Polizei mit mehr Einsatzkräften für Sicherheit sorgen.