Der Sportjournalist Christoph Biermann hält die Belastung für die Mannschaft von Borussia Dortmund vor der Bundesligapartie gegen Frankfurt für weitaus größer als bei der Champions-League-Partie am Tag nach dem Anschlag.

Für den BVB sei es heute noch viel schlimmer anzutreten als unter der Woche, sagte Biermann, der Mitglied der Chefredaktion von "11Freunde" ist, im Deutschlandfunk. Direkt nach dem Anschlag sei die Mannschaft überhaupt nicht in der Lage gewesen, sich auf die Situation einzulassen. Erst nach dem Spiel gegen Monaco hätten die Gedanken mehr Raum greifen können. Biermann stellte zur Diskussion, ob die heutige Bundesligapartie nicht hätte verlegt werden sollen. Es sei eine berechtigte Frage, ob es normal weitergehen müsse. Vielleicht hätte man mit den Betroffenen darüber diskutieren müssen, meinte der Journalist.



Biermann betonte, man mute den jungen Männern als Menschen zu viel zu. Schließlich habe jemand versucht, sie zu töten. Sprüche wie "Wir müssen die Demokratie auf Fußballplatz verteidigen" seien vor diesem Hintergrund problematisch.



Inzwischen ist ein weiteres Bekennerschreiben zu dem Anschlag auf den Mannschaftsbus aufgetaucht. Der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, bei ihm sei eine Mail mit rechtsextremen Positionen eingegangen, in der es heiße, der Anschlag sei die letzte Warnung. Zugleich kündigte der anonyme Absender an, am 22. April werde "buntes Blut" fließen. Die Drohung zielt nach Einschätzungen aus Sicherheitskreisen auf angekündigte Proteste gegen den AfD-Parteitag in Köln. Die Echtheit des Schreibens wird derzeit von der Bundesanwaltschaft geprüft.



Die kriminaltechnischen Untersuchungen zum Sprengstoff sind nach Angaben des Bundeskriminalamtes noch nicht abgeschlossen. Zu einem Bericht der "Welt am Sonntag", wonach der Sprengstoff möglicherweise aus Beständen der Bundeswehr stammen könnte, wollte sich das BKA nicht äußern. Die Zeitung meldete darüberhinaus, dass das Bundeskriminalamt eine 100-köpfige Ermittlergruppe zur Aufklärung des Anschlags gebildet hat. Dabei wurden am vergangenen Dienstag zwei Menschen verletzt, ein Polizist und der Fußballprofi Marc Bartra vom BVB. Dieser ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden.