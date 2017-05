Was heute Mittag um 12.30 Uhr bekannt wurde, war schon seit Wochen klar, die Trennung von Borussia Dortmund und Trainer Thomas Tuchel alternativlos. Im Winter waren es noch Gerüchte, seit vier Wochen konnte niemand mehr ernsthaft glauben, dass Tuchel noch eine Zukunft beim BVB hat. Vor dem sportlich immens wichtigen Spiel gegen Hoffenheim machte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Risse im Verhältnis zum Trainer öffentlich. Der Auftakt zu einer Seifenoper, wie sie im Buche steht.

Der Gipfel heute. Ein Meeting im Hotel, gerade einmal 20 Minuten, der Ausgang war ja eh im Vorfeld mit an 100 Prozent grenzender Wahrscheinlichkeit klar. Ein erst mittags vom Trainer eingerichteter Twitter-Account, um direkt seine Sicht öffentlich machen zu können, eine lächerliche Pressemitteilung des Vereins. Darin heißt es, Details werde man nicht nennen, man bittet aber von Gerüchten abzusehen.

Ein Spiel dauert 90 Min. und ein Tweet hat 140 Zeichen. Hier gibt es ab sofort Infos aus erster Hand. Freue mich, dabei zu sein! TT #neuland — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) 30. Mai 2017

Und dann als Krönung der Seifenoper ein offener Brief von Geschäftsführer Watzke, der den Fans auf der Vereins-Homepage noch einmal seine Sicht der Dinge darlegt. Aber auch hier keine Details, stattdessen faselt er von Loyalität, Vertrauen und Verlässlichkeit. Das wirkt nach der Vorgeschichte mindestens schief. Eigentlich geht es in dieser ganzen Sache nur darum, die Deutungshoheit zu behalten.

War das Erbe von Klopp zu groß?

Sportlich gibt es keinen Grund, an Thomas Tuchel zu zweifeln. Das weiß auch der Verein. Alle Ziele wurden erreicht, der BVB international etabliert, kein einziges Bundesliga-Heimspiel hat man unter Tuchel verloren. Als i-Tüpfelchen gab es dann auch noch den Pokalsieg.

Die Probleme liegen aber an einer ganz anderen Stelle. Hier ein Verein, der sich über die "echte Liebe", über bedingungslose und totale Identifikation legitimiert, da ein Trainer, der, asketisch-verkopft, in größeren Zusammenhängen denkt, von perfekten Matchplänen und taktischen Winkelzügen träumt. Von Anfang an war klar, dass diese Verbindung schwierig werden könnte, das Erbe von Jürgen Klopp, der auch heute noch eine Ikone in Dortmund ist, einfach zu groß. Und doch versuchte man es, von der sportlichen Perspektive absolut überzeugt oder geblendet? Der Erfolg gibt Recht.

Tuchels Personalentscheidungen sorgten für Verstimmung

Dass es am Ende aber doch nicht funktionierte, liegt an Fehlern, die auf beiden Seiten gemacht wurden. Der BVB, namentlich Hans-Joachim Watzke, ist schnell in die Konfrontation gegangen, hat menschliche Differenzen und Probleme öffentlich gemacht, Tuchel hat durch eigenmächtige Personalentscheidungen für Verstimmung gesorgt. Es wird geraunt, seine gerade zuletzt sympathischen öffentlichen Auftritte passten wohl zu häufig nicht zum mutmaßlich harten internen Gebaren.

Nur noch symptomatisch die Verbannung von Publikumsliebling Nuri Sahin, mannschaftsintern einer der Wortführer, auf die Tribüne beim Pokalfinale und die anschließende lautstarke öffentliche Kritik von Mannschafskapitän Marcel Schmelzer. Das war aber kein Skandal mehr, das war nur die letzte Bestätigung dafür, dass alle wussten: Die Ära Tuchel in Dortmund ist zu Ende.

Keine Frage, man kann sich von einem Trainer auch dann trennen, wenn die sportlichen Leistungen stimmen. Von der Seifenoper der letzten Wochen bleibt aber etwas hängen. Und die Schmonzette macht hervorragend deutlich, worum es in vielen Fällen im Profi-Fußball inzwischen geht: um die eigene Deutungshoheit.

Matthias Friebe (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Matthias Friebe, Jahrgang 1987, Journalist, studierte Neuere und Neueste Geschichte, Politikwissenschaft und Katholische Theologie in Münster und Duisburg-Essen. Volontariat bei domradio.de und Ausbildung an der Journalistenschule ifp in München. Danach arbeitete er als Moderator und Redakteur für WDR, Deutschlandfunk und domradio.de. Heute ist er Redakteur in der Sportredaktion des Deutschlandfunks.