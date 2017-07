Ausländische Gefährder dürfen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abgeschoben werden.

Die Vorschrift im Aufenthaltsgesetz sei verfassungsgemäß, und auch der Begriff Gefährder sei ausreichend bestimmt, hieß es zur Begründung in Karlsruhe. Demnach können die Landesinnenminister in einem beschleunigten Verfahren die Abschiebung von Ausländern anordnen, wenn von ihnen eine besondere Gefahr für die Sicherheit ausgeht. Im konkreten Fall ging es um einen Algerier, der erstmals 2003 nach Deutschland eingereist war und sich mehrfach zur Terrormiliz IS bekannt hatte. Im März hatte Bremens Innensenator Mäurer dessen Abschiebung angeordnet, wogegen der Mann Verfassungsbeschwerde einlegte.



Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden waren sein Bruder und seine Schwester nach Syrien gereist, hatten sich dort dem IS angeschlossen und als Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.



(Az: 2 BvR 1487/17)