Die AfD hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur parteipolitischen Zurückhaltung von Bundesministern mit Genugtuung aufgenommen.

Partei- und Fraktionschef Gauland sprach von einem klaren Signal an die Bundesregierung, dass sie - Zitat - "ihre vom Steuerzahler bezahlten Ministeriumsstrukturen nicht für politische Agitation gegen die Opposition missbrauchen" dürfe. Ko-Parteichef Meuthen ergänzte, das Urteil der Karlsruher Richter sollte auch anderen Regierungsmitgliedern eine Lehre sein.



Das Bundesverfassungsgericht hatte am Vormittag einer Klage der AfD gegen die amtierende Bundesbildungsministerin Wanka stattgegeben. Wanka hatte im November 2015 auf der Homepage ihres Ministeriums eine Presseerklärung veröffentlicht, in der sie zum Boykott einer AfD-Demonstration aufrief. Damit verstieß die CDU-Politikerin nach Meinung des Gerichts gegen das Recht der AfD auf Chancengleichheit und gegen ihre Neutralitätspflicht als Ministerin.

