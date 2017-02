BVerfG Beamte müssen nach Beförderung sofort höhere Bezüge erhalten

Das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe (Uli Deck / dpa)

Beamte müssen im Fall einer Beförderung sofort die dazugehörige höhere Besoldung erhalten.

Das geht aus einem heute veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor. Die Karlsruher Richter verwarfen die zweijährige Wartepflicht in Rheinland-Pfalz als verfassungswidrig. Diese galt bisher für Beamte in oberen Besoldungsgruppen, die nach der Übertragung eines höheren Amtes zwei Jahre lang auf die damit einhergehende höhere Besoldung warten mussten. Geklagt hatte ein Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz.