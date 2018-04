Karlsruhe hat gesprochen, der Gesetzgeber ist am Zug. Und von ihm wird abhängen, welche Grundsteuer der zahlen muss, der wohnt - also so ziemlich jeder. Denn die Steuer zahlt nicht nur der Eigentümer, sie kann auch auf den Mieter umgelegt werden.

Jetzt schon aber lässt sich sagen: Die neue Steuer kann nicht einfach eine Fortschreibung der alten sein. Gerade wer in begehrter Lage wohnt, muss sich vermutlich auf Erhöhungen einstellen, umgekehrt dürfte es in Randlagen eher günstiger werden. Und: Horrorberechnungen, wonach die Steuer flächendeckend vervielfacht wird, sind Unsinn.

Zu Verschiebungen im Einzelfall wird es kommen

Auch wenn Bund und Länder betonen, dass die neue Steuer aufkommensneutral sein soll, dass sie also unter dem Strich nicht mehr verdienen wollen - zu Verschiebungen im Einzelfall wird es kommen müssen, sonst könnte man sich die Reform auch sparen.

Der Grund, warum die Verfassungsrichter die derzeitigen Regeln beanstandet haben, ist ja gerade, dass diese Regeln zu ungerechtfertigten Privilegierungen der einen, zu einer im Verhältnis zu hohen Besteuerung der anderen führen. Und das schlicht, weil auf absurd veraltete Bemessungsgrundlagen zurückgegriffen wird, von 1964 in den alten, von 1935 in den neuen Bundesländern.

Horrorberechnungen stimmen nicht

Solche Verschiebungen können zu Härten führen - wenn etwa dadurch teure Innenstadtlagen noch teurer werden als bisher. Hier werden die Städte gegensteuern müssen - und das können sie, über ihren Hebesatz. Und weil sie das können, stimmen auch die Horrorberechnungen nicht. In besonders angespannten Miet- und Wohnungsmärkten werden die Kommunen dabei möglicherweise auch mehr Fantasie entwickeln müssen als bisher und zwischen den Stadtteilen differenzieren.

Die Zeit dafür hat das Bundesverfassungsgericht ihnen gegeben. Anders als manche erwartet haben, waren die Richter mit insgesamt sechseinhalb Jahren Übergangszeit sogar ungewöhnlich großzügig. Das bedeutet, dass Länder und Kommunen Zeit hätten, umzusetzen, was die große Mehrheit der Länder will: eine Besteuerung nach dem Wert des Grundstücks und des Hauses.

Vorschlag vom Bodenwert

Das ist recht ähnlich wie das bisherige Modell. Der Schönheitsfehler: Gerade dieses Modell ist es, das zu besonderen Sprüngen in begehrten Lagen führen kann. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich die Länder jahrelang nicht einigen konnten, dass gerade Bayern und das teure Hamburg nicht mitmachen wollten. Wobei auch der Hamburger Vorschlag nicht ganz gerecht scheint – denn der liefe darauf hinaus, dass der, der das neue Einfamilienhaus an der Elbchaussee bewohnt, nicht mehr zahlt als der mit dem ebenso großen baufälligen in Nordhessen.

Ein ganz gerechtes System gibt es nicht. Am plausibelsten klingt ein Vorschlag, den NaBu und Mieterbund propagieren: Sie wollen, dass nur der Wert des Bodens eine Rolle spielt. Dann würde derjenige nicht bestraft, der mit vergleichsweise teuren Mehrfamilienhäusern Wohnraum schafft. Sicher ist nur: Jeder Eigentümer, jeder Mieter wird in spätestens sechs Jahren wissen, was ihm blüht - denn sonst bekämen die Kommunen gar nichts mehr. So weit wird es nicht kommen.

