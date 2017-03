Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voßkuhle zeigt sich alarmiert über die Lage in der Türkei.

Er habe sich kaum vorstellen können, dass Richter, Staatsanwälte und Wissenschaftler ohne geordnetes rechtsstaatliches Verfahren massenhaft entlassen würden, sagte Voßkuhle den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine übermäßige Einschränkung von Grundrechten wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit schnüre der Demokratie die Luft ab. Voßkuhle fügte hinzu, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz gebe es auch in Europa. Zur Wachsamkeit mahnte er in Polen, Ungarn, jedoch auch in Frankreich.