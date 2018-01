Der Textilkonzern C&A könnte nach einem Bericht von "Spiegel Online" an chinesische Investoren verkauft werden.

Unter Berufung auf Angaben aus Verhandlungskreisen meldet das Magazin, der Vertrag stehe kurz vor dem Abschluss. C&A wurde 1841 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60.000 Mitarbeiter und betreibt etwa 2.000 Bekleidungsgeschäfte in 21 Ländern. Die Anteile der Eigentümerfamilie sind in einer Holding in der Schweiz gebündelt.



Ein Sprecher erklärte lediglich, das Unternehmen setze weiter auf Innovation und Expansion. Dabei spiele auch China eine Rolle.

