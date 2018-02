Bei einer Massenschlägerei unter Migranten in der französischen Stadt Calais sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, vier Flüchtlinge hätten lebensbedrohliche Schusswunden erlitten. Weitere Beteiligte wurden mit Eisenstangen verletzt. Innenminister Collomb will nach Calais fahren, um sich mit den Behörden über die angespannte Lage zu beraten. - In Calais halten sich nach Schätzung von Hilfsorganisationen rund 800 Migranten auf. Sie versuchen, versteckt auf Lastern nach Großbritannien zu gelangen. 2016 war in Calais ein riesiges Lager aufgelöst worden.

