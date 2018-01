China ist im vergangenen Jahr der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für Elektroautos gewesen.

Der Vorsprung gegenüber den USA vergrößerte sich 2017 deutlich, wie aus einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch-Gladbach hervorgeht. In China wurden im vergangenen Jahr 770.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Das sind 53 Prozent mehr als 2016. China setze seine Rolle als globaler Taktgeber der E-Mobilität unbeirrt und mit zunehmender Dynamik fort, sagte Studienleiter Stefan Bratzel. Maßgebend für diese Strategie sei dabei weniger die Luftreinhaltung. Vielmehr spielten industriepolitische Motive eine Hauptrolle, wie etwa die Unabhängigkeit von Ölimporten und die Herausbildung von global tätigen Automobilherstellern und Zulieferern mit Elektrokompetenz.



Auf dem dritten Platz bei den Absatzzahlen folgt Norwegen. Deutschland rangiert demanch auf Platz vier mit rund 54.500 verkauften Autos. Das entspreche einem Plus von 117 Prozent, heißt es. Die zunehmende Diskussionen über mögliche Fahrverbote für Dieselautos habe erstmalig für eine so starke Belebung des E-Automarktes gesorgt. Einen deutlichen Anstieg erwarten die Forscher allerdings erst nach dem Jahr 2020. Insgesamt bewege sich sei die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Deutschland aber auf niedrigem Niveau bei nunmehr 1,6 Prozent.

