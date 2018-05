Das umstrittene britische Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica arbeitet nach dem Facebook-Skandal offenbar unter anderem Namen weiter.

Die Firma hat wie das Mutterunternehmen SCL Elections am Mittwochabend Insolvenz angemeldet und mitgeteilt, alle Tätigkeiten unverzüglich zu beenden (Audiolink). Das Geschäft sei wegen "unbegründeter Anschuldigungen" nicht mehr rentabel. Das offizielle britische Handelsregister listet aber nach Angaben des Londoner Online-Magazins "The Register" unter derselben Adresse die im vergangenen Jahr gegründete Firma Emerdata. Auch das Management und die Investoren seien zum großen Teil dieselben wie bei Cambridge Analytica und SCL. "The Register" nennt den Rückzug von Cambridge Analytica deshalb "weniger eine geschäftliche Katastrophe als eine Marketing-Übung".



Zu den Emerdata-Direktoren zählen auch Jennifer und Rebekah Mercer, Töchter des Milliardärs Robert Mercer. Der Hedgefonds-Manager war der Hauptinvestor von Cambridge Analytica und im US-Präsidentschaftswahlkampf ein wichtiger Unterstützer von Donald Trump. Cambridge Analytica stand im Zentrum des Skandals um den Datenmissbrauch beim Online-Dienst Facebook. Das Unternehmen hatte Daten von rund 87 Millionen Nutzern abgeschöpft und soll sie unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Trump genutzt haben.

