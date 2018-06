Die Justizminister der Länder haben sich für eine bundesweite Cannabis-Obergrenze ausgesprochen.

Beim Besitz von bis zu 6 Gramm könnten Strafverfahren eingestellt werden, beschlossen die Ressortchefs bei ihrer Konferenz in Eisenach. Bisher gelten in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern liegt die Obergrenze bei 6 Gramm, in Berlin dagegen bei 15 Gramm.

