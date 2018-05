Im südfranzösischen Cannes hat das 71. internationale Filmfestival begonnen.

Nach der Eröffnungsgala stand die Premiere des Films "Everybody knows" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi auf dem Programm. Farhadi und seine beiden Hauptdarsteller Penélope Cruz und Javier Bardem sind dazu nach Cannes gekommen. - Insgesamt konkurrieren 21 Beiträge um die Goldene Palme, die am 19. Mai verliehen wird. Vorsitzende der internationalen Jury ist die australische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett.

