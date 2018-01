BMW übernimmt von Sixt dessen Anteile an der gemeinsamen Carsharing-Firma DriveNow.

Sixt verkauft seinen 50-Prozent-Anteil für 209 Millionen Euro an BMW. Die Zustimmung der Kartellbehörden steht noch aus. Es wird nun wahrscheinlicher, dass DriveNow und die Konkurrenzfirma Car2Go, die von Daimler betrieben wird, sich zusammenschließen. Die Beteiligung von Sixt galt bisher als Hürde für eine Fusion. - Carsharing verzeichnete in den vergangenen Jahren starken Zulauf; allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der auf Minuten genau abgerechneten Kurzzeitmiete.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.