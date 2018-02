Der Sprecher der deutschen Athleten, Hartung, hat sich enttäuscht über die Aufhebung der lebenslangen Sperren gegen 28 russische Sportler wegen Dopings geäußert.

Hartung sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er verliere nach und nach das Vertrauen in das Kontrollsystem. Es müsse ein radikaler Bruch bei der Organisation her. Als Sportler könne man nicht nachvolllziehen, wie die Entscheidungen zustande kämen. Hartung betonte, die Verantwortlichen hätten sich in der Diskussion über einzelne Fälle verzettelt. Stattdessen hätte man härter mit der russischen Sportorganisation ins Gericht gehen müssen.



Der internationale Sportgerichtshof CAS hatte gestern zahlreiche Sperrren gegen russische Sportler aufgehoben. Zur Begründung hieß es, man habe keine individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln feststellen können. Den Juristen reichte nicht aus, was das IOC als Beweise zusammengetragen hatte.

