Causa Holm Forderung nach Sitzung des Koalitionsausschusses

Der Linken-Politiker Andrej Holm (dpa-Bildfunk / Rainer Jensen)

Der Rücktritt des Berliner Bau-Staatssekretärs Holm wird den Koalitionsausschuss beschäftigen.

Dies sagten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linken und Grünen nach einer gemeinsamen Sitzung in Berlin. Die Landeschefin der Linkspartei, Schubert, betonte, man müsse darüber sprechen, wie man zu einer Arbeitsweise komme, die auf den Prinzipien von Augenhöhe und Gleichberechtigung beruhe. - Der von den Linken berufene Holm war zurückgetreten, nachdem der Regierende Bürgermeister Müller, SPD, angekündigt hatte, ihn zu entlassen. Stadtentwicklungssenatorin Lompscher bedauerte die Entscheidung.



Der 46-jährige steht seit Wochen wegen falscher Angaben zu seiner Tätigkeit für die Staatssicherheit der DDR in der Kritik. Der Soziologe hatte eingeräumt, in einem Personalfragebogen der Humboldt-Universität nicht korrekt angegeben zu haben, dass er sich als 18-Jähriger freiwillig für eine Stasi-Laufbahn verpflichtet hatte.