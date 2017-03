Türkische Politiker planen laut Außenminister Cavusoglu bis zum Verfassungsreferendum Mitte April rund 30 weitere Wahlkampfveranstaltungen in der Bundesrepublik.

Darüber seien die deutschen Behörden informiert worden, sagte Cavusoglu dem Fernsehsender CNN-Türk. Zuletzt hatten mehrere Kommunalbehörden solche Veranstaltungen verboten. Dazu erklärte der Minister, man erwarte, dass Deutschland dieses Problem löse. Zugleich erneuerte er in mehreren Interviews den Nazi-Vergleich der türkischen Regierung wegen der Auftritts-Verbote. Im Bundestag wurden solche Äußerungen als nicht hinnehmbar verurteilt. Zu den Wahlkampfauftritten erklärte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung, diese seien zulässig, sofern sie rechtzeitig und ordnungsgemäß angekündigt würden.



Ein Sprecher der Polizei in Köln teilte mit, dass dort morgen Abend der türkische Sportminister Kilic zu einer Veranstaltung erwartet werde.



In der Schweiz erklärte die Regierung, man wolle einen Auftritt Cavusoglus am Sonntag in Zürich nicht verhindern. Allerdings hatte das Hotel, in dem der Minister reden wollte, die Veranstaltung zuvor wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.