Vor einer Wahlkampfveranstaltung des türkischen Außenministers Cavusoglu in Rotterdam haben die Niederlande die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Ministerpräsident Rutte sagte, man könne den Auftritt auf dem Gelände des türkischen Konsulats kaum verhindern. Die niederländische Regierung werde aber streng auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit achten. Cavusoglu selbst kündigte für den Fall Sanktionen an, sollten die Behörden seinen Auftritt behindern. Er warnte vor faschistischen Praktiken. Der türkische Außenminister will für die Verfassungsreform in seinem Land am 16. April werben.



Einige europäische Länder haben solche Veranstaltungen bereits unterbunden. Die Bundesregierung will von ihrem Recht, Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu verbieten, keinen Gebrauch machen.