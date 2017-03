Die Regierung in Ankara hat in der Auseinandersetzung um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland ihre Nazi-Vergleiche erneuert.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte der Deutschen Welle, der Vergleich mit der Zeit des Nationalsozialismus beziehe sich auf bestimmte Praktiken. Einige Entwicklungen und Tendenzen in Europa erinnerten an die Atmosphäre vor dem Zweiten Weltkrieg Cavusoglu kündigte zudem an, dass 30 weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland bis zum Verfassungsreferendum Mitte April geplant seien. Ein Sprecher der Polizei in Köln teilte mit, dass dort morgen Abend der türkische Sportminister Kilic zu einer Veranstaltung erwartet werde.



In der Schweiz erklärte die Regierung, man wolle einen Auftritt Cavusoglus am Sonntag in Zürich nicht verhindern. Allerdings hatte das Hotel, in dem der Minister reden wollte, die Veranstaltung zuvor wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.