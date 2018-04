CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hält eine Altersbestimmung bei jungen Flüchtlingen für unumgänglich.

In rund eineinhalb Jahren seien in mehr als einem Drittel der untersuchten Fälle falsche Altersangaben gemacht worden, sagte sie dem MDR. Im Zweifel müsse auch eine Röntgenuntersuchung möglich sein. Einen Missbrauch müsse der Staat nicht dulden, betonte Kramp-Karrenbauer. Dies diene auch dem Schutz unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüft heute, in welchen Fällen das Alter eines mutmaßlich minderjährigen Flüchtlings zwingend von einem Arzt festgestellt werden muss.

