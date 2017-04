Der CDU-Außenpolitiker Wellmann fordert eine neue realistische Syrien-Politik und eine entschiedene Abkehr von Staatschef Assad.

Wellmann sagte im Deutschlandfunk, das Syrien von früher sei längst untergegangen. Deshalb sei es auch nicht vorstellbar, dass Assad noch mal darüber herrschen könnte. Der CDU-Politiker verwies insbesondere auf den inner-muslimischen Konflikt in der Region: Was Assad den Sunniten angetan habe, werde Hass auf Jahrzehnte erzeugen. Eine Zukunft der Region mit Assad sei nicht vorstellbar. Ihm sei aber jedes Mittel recht, um an der Macht zu bleiben.



Wellmann nahm Russland in die Verantwortung. Nach seiner Ansicht hätte Assad den Krieg ohne die russische Unterstützung längst verloren. Nun müsse die Regierung in Moskau politisch mehr investieren - auch im eigenen Interesse. Wellmann verwies auf die Anschläge auf den türkischen Botschafter in der Türkei und jetzt in Sankt Petersburg: "Wenn sie Kriegspartei sind, geraten sie auch zur Zielscheibe."



Das Entscheidende sind nach Wellmanns Ansicht allerdings die Regionalmächte, die in Syrien gegeneinander kämpfen, der Iran und die sunnitischen Golfkönigtümer. Der ewige Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten müsse durchbrochen werden, um zu einer neuen Friedensordnung im Nahen Osten zu kommen.