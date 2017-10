Der CDU-Politiker Bosbach soll der Bundestagsfraktion der Union als Berater erhalten bleiben und Ehrenmitglied des Parlamentskreises Mittelstand werden.

Das kündigte der Vorsitzende des Parlamentskreises, von Stetten, in der Zeitung "Heilbronner Stimme" an. Der 65-jährige hatte vor einem Jahr seinen Rückzug aus dem Bundestag bekanntgegeben. Er gehörte dem Parlament 23 Jahre lang an und profilierte sich vor allem im Bereich Innenpolitik.