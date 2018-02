Rund viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Abschlussverhandlungen in Berlin dauerten mehr als 24 Stunden. Danach äußerten sich die Vorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz zufrieden und optimistisch. Die Sozialdemokraten stellte zudem die Weichen für einen personellen Neuanfang.

Parteichef Schulz kündigte an, sein Amt aufzugeben und als Außenminister in die neue Bundesregierung zu wechseln. Seine Nachfolge an der Spitze der SPD soll Fraktionschefin Nahles antreten.



Die SPD erhält in der künftigen Regierung sechs Ministerien, darunter neben dem Außen- auch das Finanzressort, das Hamburgs Bürgermeister Scholz führen soll. Die CSU erhält drei Ministerien, darunter das Innenressort, das CSU-Chef Seehofer übernimmt. Auf die CDU entfallen fünf Ministerien sowie das Amt der Bundeskanzlerin.



Inhaltlich hatte es zwischen den drei Parteien bis zuletzt Streit um das Arbeitsrecht und die Gesundheitspolitik gegeben. Die CDU stimmt nun auf einem Parteitag am 26. Februar über den Koalitionsvertrag ab, bei der SPD entscheiden die Mitglieder. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es ab, Beschwerden gegen die Befragung der Sozialdemokraten zur Entscheidung anzunehmen.



Bei der Opposition stieß der Koalitionsvertrag durchweg auf Kritik. Die AfD sprach von einer Niederlage für die CDU, die Linksfraktion von faulen Kompromissen. Die Grünen beklagten, dass der Klimaschutz faktisch gar nicht vorkomme, die FDP bezeichnete das Bündnis als "Koalition von gestern".



Dagegen begrüßte EU-Kommissionspräsident Juncker die Vereinbarungen zur Europapolitik - etwa die Bereitschaft der drei Parteien, die deutschen Beiträge für den EU-Haushalt zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.