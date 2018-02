CDU, CSU und SPD verhandeln in Berlin über die letzten Streitpunkte auf dem Weg zu einer Großen Koalition.

Die Unterhändler der drei Parteien beraten in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Mehrere Nachrichtenagenturen melden, es liege ein - in weiten Zügen - fertiggestellter Entwurf eines Koalitionsvertrages vor. Umstritten bis zum Schluss sind vor allem zwei Themen: die Krankenversicherung und Arbeitsverträge, die ohne Sachgrund befristet werden. Die Unionsparteien haben für morgen offenbar bereits Vorstandssitzungen einberufen. Bei den Sozialdemokraten soll ein Mitgliederentscheid Klarheit bringen.



SPD-Generalsekretär Klingbeil teilte am Abend mit, es dürften knapp 464.000 Parteimitglieder abstimmen. Nach seinen Worten gewannen die Sozialdemokraten seit Jahresbeginn mehr als 24.000 neue Mitglieder.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.