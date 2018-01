Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf Eckpunkte für die Neuauflage einer Großen Koalition geeinigt.

Die Vorstände von CDU und SPD sowie die CSU-Landesgruppe haben den Ergebnissen der Sondierungsgespräche bereits zugestimmt und empfehlen Koalitionsverhandlungen. Bei den Sozialdemokraten entscheidet darüber ein Sonderparteitag.



Das gemeinsame Papier der drei Parteien umfasst eine Reihe von Einigungen in strittigen Themen - etwa beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Hier streben Union und SPD an, den Nachzug auf humanitäre Gründe und auf 1.000 Personen im Monat zu begrenzen. Bis die Regelung steht, soll der Nachzug - wie schon jetzt - ausgesetzt bleiben. Vereinbart wurde auch ein Richtwert von 180.000 bis 220.000 neuen Flüchtlingen im Jahr. Asylverfahren sollen fortan in "zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen" bearbeitet werden.



Die SPD konnte für Betriebe ab 45 Mitarbeitern ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit durchsetzen. Auch sollen die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. Derzeit ist der Anteil der Arbeitgeber eingefroren. Nicht durchsetzen konnte sich die SPD mit ihrem Ziel einer Bürgerversicherung. Die Parteilinke sowie die Jusos kündigten Widerstand gegen die Sondierungsergebnisse an.



Die Opposition reagierte mit Kritik auf die Einigung. Die Grünen nannten die Beschlüsse in der Flüchtlingspolitik unmenschlich. Die FDP vermisst insgesamt einen Kurs der Erneuerung.



Im Ausland stieß die Einigung in ersten Reaktionen auf Zustimmung. EU-Kommissionschef Juncker äußerte sich ebenso positiv wie ein Sprecher von Frankreichs Staatspräsident Macron.

