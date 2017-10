In der CSU sind angesichts des Richtungsstreits mit der CDU die Hoffnungen auf eine baldige Einigung gedämpft.

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte dem Magazin "Focus", eine Klärung sei nicht mit einem Treffen zu erledigen. Es gehe nicht um Kommazeichen, sondern um Grundsätzliches, so Dobrindt. Unions-Fraktionschef Kauder, CDU, äußerte sich dagegen zuversichtlich.



Am Sonntag kommen die Spitzen beider Unionsparteien in Berlin zusammen. Ein wichtiger Streitpunkt ist die Forderung der CSU nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Unmittelbar vor dem Treffen in großer Runde wollen Merkel und Seehofer unter vier Augen miteinander reden, wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichten. - Die Beilegung des unionsinternen Richtungsstreits ist Voraussetzung für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen.