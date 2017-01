CDU-Generalsekretär Kubicki (FDP) rügt Tauber für Attacke auf Lindner

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki hat CDU-Generalsekretär Tauber für seinen verbalen Angriff auf Parteichef Lindner kritisiert.

Mit seinen unverschämten Äußerungen habe sich Tauber als ernstzunehmender Gesprächspartner disqualifiziert, sagte Kubicki. Der CDU-Generalsekretär sei und bleibe eine - so Kubicki wörtlich - "Taubernuss".



Tauber hatte erklärt, FDP-Chef Lindner rede teilweise wie der AfD-Politiker Gauland. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass Lindner statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trage. Auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart hatte Lindner zuvor seine Kritik an der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik der Union bekräftigt.