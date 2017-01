CDU-Generalsekretär Nach Taubers Attacke auf Lindner(FDP) Kritik auch aus der SPD

CDU-Generalsekretär Peter Tauber (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Politiker Kahrs verlangt nach Äußerungen von CDU-Generalsekretär Tauber über FDP-Chef Lindner eine Entschuldigung.

Es sei unmöglich, den FDP-Vorsitzenden in die rechtsextreme Ecke zu stellen, sagte Kahrs, der Vorsitzender des Seeheimer Kreises in der SPD ist, der Zeitung "Die Welt". Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und FDP-Politiker Wissing sprach von einer Entgleisung Taubers. - Der CDU-Generalsekretär hatte erklärt, der FDP-Chef Lindner rede teilweise wie der AfD-Politiker Gauland. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass Lindner statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trage. Lindner hatte auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen seine Kritik an der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik der Union bekräftigt.