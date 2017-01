CDU, Grüne, Linke Schulz´ Kandidatur kein Indiz für mögliche Bündnisse

Das SPD-Präsidium hat Martin Schulz einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert. (dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld)

Weder Grüne und Linke noch die CDU sehen die Kanzlerkandidatur des SPD-Politikers Schulz als ein Signal für eine mögliche Koalitionsaussage der Sozialdemokraten.

Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt begründete dies im Deutschlandfunk vor allem mit einer fehlenden innenpolitischen Agenda des früheren EU-Parlamentspräsidenten. Linken-Fraktionschef Bartsch erklärte - ebenfalls im Deutschlandfunk - mit Blick auf eine mögliche rot-rot-grüne Koalition habe sich nichts geändert. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn betonte, man strebe keine Neuauflage der Großen Koalition an. Nach den Worten von Fraktionsvize Stegner will auch die SPD das Bündnis mit der Union im Bund nicht fortsetzen. Er lobte, Schulz werde der Partei mit seiner Kandidatur einen Energieschub verpassen.



Auch bei anderen Mitgliedern der SPD-Spitze stieß die Entscheidung auf große Zustimmung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach im Südwestrundfunk von Euphorie. Juso-Chefin Uekermann äußerte die Erwartung, dass Schulz Themen der jüngeren Generation aufgreifen werde. - Zur Stunde stellt sich Schulz in Berlin der SPD-Bundestagsfraktion als Kanzlerkandidat vor.