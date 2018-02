In Berlin beraten die Spitzengremien der CDU über die Minister in einer neuen großen Koalition.

Nach dem Präsidium kommt in diesen Minuten der Bundesvorstand zusammen. Anschließend will Kanzlerin Merkel die Namen der CDU-Kabinettsmitglieder bekanntgeben. Nach Angaben von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer soll Finanzstaatssekretär Spahn neuer Gesundheitsminister werden. Dem Vernehmen nach soll CDU-Vize-Chefin Klöckner neue Landwirtschaftsministerin werden, als künftige Bildungsministerin wird die Bundestagsabgeordnete Karliczek gehandelt. Der bisherige Kanzleramtschef Altmaier soll das Wirtschaftsressort leiten, Verteidigungsministerin von der Leyen ihr Amt behalten.



Morgen stimmt ein CDU-Parteitag in Berlin über den Koalitionsvertrag ab.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.