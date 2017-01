CDU-Klausur Gleiche Sicherheit für alle

Aus Sicht der CDU leben die Menschen in Deutschland in unterschiedlich sicheren Zonen - je nachdem, ob sie sich in einem unionsgeführten Bundesland aufhalten oder nicht. Damit soll Schluss sein: "Überall in Deutschland hätten die Menschen das Recht, so sicher zu leben wie in einem unionsregierten Land", so die Botschaft von CDU-Chefin Merkel.

Von Ronald Menn