Die neue CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat das Nein ihrer Partei zur Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche unterstrichen.

In einem Schreiben an alle Funktions- und Mandatsträger der CDU wirbt sie für ein offensives Eintreten für die Beibehaltung der bisherigen Regel. Linke, Grüne und der Koalitionspartner SPD wollen das Werbeverbot dagegen abschaffen. Sie sind der Überzeugung, dass es nicht nur Werbung, sondern auch Informationen für schwangere Frauen verhindert. In dem Schreiben Kramp-Karrenbauers heißt es dazu, in den verpflichtenden Beratungen zum Schwangerschaftsabbruch werde darüber informiert, wo der Eingriff vorgenommen werden könne. Von Informationsdefizit könne daher keine Rede sein.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.