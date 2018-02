Die für das Amt der CDU-Generalsekretärin nominierte Ministerpräsidentin des Saarlandes, Kramp-Karrenbauer, hat eine programmatische Erneuerung ihrer Partei angekündigt.

Sie wolle dafür eine Grundsatzdebatte eröffnen und die Impulse von der Basis aufgreifen, erklärte Kramp-Karrenbauer in Berlin. Dabei sollten die christlich-sozialen Wurzeln ebenso berücksichtigt werden wie die konservativen. Sie verstehe dies als Angebot an alle Mitglieder. Ihren Wechsel in die Hauptstadt begründete sie mit der instabilen politischen Lage. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärte Kramp-Karrenbauer. Wenn man gefragt werde, müsse man aber bereit sein, Verantwortung zu tragen. Sie habe sich aber bewusst gegen den Eintritt ins Kabinett entschieden.



Die Vorsitzende Merkel betonte, nach den vielen Herausforderungen brauche die CDU wieder Eigenbesinnung und Diskussion. Sie empfinde es als großes Glück, dass Kramp-Karrenbauer die Partei zusammenhalten und den Mitgliedern auch wieder mehr Heimat geben wolle.



Merkel hatte Kramp-Karrenbauer heute als neue Generalsekretärin vorgeschlagen und damit im Präsidium breite Unterstützung gefunden. Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer soll bereits am Montag kommender Woche auf dem Parteitag in Berlin zur Nachfolgerin von Peter Tauber gewählt werden, der unter anderem aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgibt. Er forderte eine Erneuerung seiner Partei. Er freue sich über die Richtungsdebatte in der CDU, schreibt Tauber in einem Blog. Indirekt räumte er ein, den Anspruch zu Beginn seiner Amtszeit vor vier Jahren nicht umgesetzt zu haben, wonach die CDU jünger, weiblicher und bunter werden müsse.



Führende CDU-Politiker begrüßten die Nominierung von Kramp-Karrenbauer für das Amt der Generalsekretärin. Die stellvertretende Vorsitzende Klöckner sprach von einem starken Zeichen. Die Christdemokraten müssten ihr Profil als Partei schärfen. Das könne mit Kramp-Karrenbauer gut gelingen. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Linnemann, meinte in der "Süddeutschen Zeitung", Kramp-Karrenbauer habe die Voraussetzungen, die verschiedenen Strömungen in der Partei wieder zusammenzuführen.



Auch der konservative Flügel begrüßte den Personalwechsel. Der Vorsitzende der Werteunion, Mitsch, sagte im Deutschlandfunk, Kramp-Karrenbauer habe beim Thema innere Sicherheit gute Ansätze. Sie müsse sich nun für eine Begrenzung bei der Einwanderung einsetzen.



Nachfolger von Kramp-Karrenbauer im Saarland soll offenbar der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Hans, werden.Das berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. Nach Informationen der "Saarbrücker Zeitung" soll der 40-Jährige heute noch dem Landesvorstand als Kandidat vorgeschlagen werden.



Finanzminister Toscani wird den Angaben zufolge Präsident des Landestages. In der vergangenen Woche war der CDU-Politiker Meiser von dem Amt als Parlamentspräsident im Rahmen einer Finanzaffäre um den Landessportverband zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.