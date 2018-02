Die Nominierung der saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin trifft auch bei Kritikern des Kurses von Parteichefin Merkel auf Zustimmung.

Der langjährige Abgeordnete Bosbach sagte der "Bild"-Zeitung, Kramp-Karrenbauer sei in der Partei sehr beliebt und werde ein gutes Ergebnis erhalten. Ihre Berufung könne ein Indiz sein, wie Merkel ihre politische Nachfolge regeln wolle. Ex-Verteidigungsminister Rühe, der selbst von 1989 bis 1992 CDU-Generalsekretär war, sprach von einer guten Entscheidung. Er sei immer dafür gewesen, dass sich mögliche Kanzlerkandidaten in schwierigen Ämtern beweisen können.



Bosbach und Rühe gehörten zu den CDU-Politikern, die das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen gerügt hatten. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums an die SPD wird in der Partei kritisch gesehen.

