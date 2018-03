Der CDU-Medienpolitiker Robra hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland aufgefordert, seine Reformbemühungen zu verstärken.

Der Kulturminister von Sachsen-Anhalt sagte im Deutschlandfunk, die bisherigen Vorschläge hätten nicht genug gebracht. Mit Blick auf die Volksabstimmung am vergangenen Sonntag in der Schweiz meinte Robra, dort sei die hohe Zustimmung zu einer Beibehaltung der Rundfunkgebühr durch die Ankündigung von Beitragssenkungen und Strukturreformen begünstigt worden. Auch ARD, ZDF und Deutschlandradio müssten sich nun aus freien Stücken bewegen. Die Akzeptanz der Bevölkerung sei das A und O für die Sender.



Der Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftler Dobusch schlug eine Koppelung des Rundfunkbeitrags an die allgemeine Preissteigerung vor. Wenn die absolute Höhe des Beitrags stabil bliebe, wie dies zum Teil gefordert werde, würde dies auf ein schleichendes Ausbluten der Sender hinauslaufen, sagte Dobusch ebenfalls im Deutschlandfunk. Der Ökonom ist auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat.

