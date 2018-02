Die CDU-Vorsitzende Merkel will den Spitzengremien ihrer Partei heute einen Nachfolger für Generalsekretär Tauber vorschlagen.

Der 43-Jährige will nach gut vier Jahren im Amt seinen Rückzug erklären. Damit wolle er ermöglichen, dass schon auf dem CDU-Parteitag am 26. Februar in Berlin ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es in Parteikreisen. Tauber ist seit Dezember 2013 Generalsekretär. Wegen einer langwierigen Erkrankung konnte er nicht an den Sondierungsgesprächen der Jamaika-Parteien und später auch nicht an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD teilnehmen. Inhaltlich war Tauber umstritten. Sein Engagement für ein Einwanderungsgesetz und die sogenannte "Ehe für alle" sorgten beim konservativen Flügel der CDU für Unmut. Zudem wurden ihm Fehler im Bundestagswahlkampf angelastet.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.