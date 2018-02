Der CDU-Politiker und EU-Haushaltskommissar Oettinger hat Kritik an CDU-Chefin Merkel zurückgewiesen.

Merkel sei unverändert stark, ruhig und gelassen, sagte Oettinger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sie werde die Erwartungen der Partei und auch der Öffentlichkeit erfüllen. Auch in Brüssel werde eine handlungsfähige deutsche Regierung dringend erwartet.



Innerhalb der CDU war Unmut geäußert geworden über die Ressortverteilung in einer Koalition mit der SPD. Außerdem war die Forderung laut geworden, Ministerposten auch mit jungen Politikern zu besetzen. Merkel sagte dazu gestern im ZDF, ins künftige Kabinett werde eine Mischung aus jungen und erfahrenen Politikern berufen. Zugleich betonte sie, in einer neuen Großen Koalition weitere vier Jahre im Amt bleiben zu wollen.



Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte der "Bild"-Zeitung, Merkel habe verstanden und ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung gegeben. Dagegen sagte der Bundestagsabgeordnete Willsch, der Versuch, mit dem üblichen Weiter-so das schlechte Verhandlungsergebnis und die Schlappe bei der Bundestagswahl schön zu reden, habe ihn nicht überzeugt.

