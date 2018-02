In der CDU werden die Ergebnisse des gestrigen Parteitages als Zeichen für einen Wandel gedeutet.

Der designierte Bundesgesundheitsminister Spahn sagte der "Bild"-Zeitung, die Partei stelle sich neu auf, personell wie inhaltlich. Der designierte Kanzleramtschef Braun sprach im ARD-Fernsehen von einem Erneuerungsprozess. Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, sagte den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft", die CDU sei im 21. Jahrhundert angekommen. Sie verwies auf die Nominierung vieler Frauen für führende Posten in der Partei und der künftigen Bundesregierung. Widmann-Mauz selbst wird Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration.



Bundeskanzlerin Merkel hatte am Sonntag ihre Kandidaten für Ministerposten in einer neuen Großen Koalition vorgestellt, die Hälfte davon sind Frauen. Gestern wurde auf dem Parteitag die neue Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer gewählt. Die Delegierten stimmten mit großer Mehrheit für den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.